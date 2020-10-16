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В Слуге народа рассказали, кто заплатит за опрос Зеленского 25 октября

На опрос украинцев во время местных выборов не собираются тратить бюджетные средства

сегодня, 09:49
Автор:

Виолетта Комаровская

Опрос украинцев 25 октября, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация. Деньги из бюджета на него брать не будут, а оплатят все меценаты. Об этом в эфире "Громадського радио" заявила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В Слуге народа рассказали, кто заплатит за опрос Зеленского 25 октября

Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба Офиса президента

Какой именно общественной организации доверят опрашивать украинцев, Кравчук не уточнила. Но пообещала, что ее название станет известно в ближайшее время. 

"Вскоре, я думаю, эту общественную организацию объявят официально. Она будет проводить опрос совместно с социологами. Насколько мне известно, сейчас рассматривают вариант, чтобы параллельно проводить экзит-пол и опрос. Тогда результаты можно будет сразу опубликовать и сверить с официальными", — рассказала депутат.

Всего украинцам хотят задать 5 вопросов. Их направление лично выбирал Владимир Зеленский, говорит Кравчук. А вот деньги на опрос дадут некие меценаты. Их имена депутат не озвучила.

"Есть достаточно много неравнодушных людей. Они дадут или уже дали средства на этот процесс. Политическая ответственность будет лежать на инициаторе опроса. Все средства будут исключительно украинского происхождения", — уверяет Кравчук.

Она отметила, что результаты опроса юридического влияния иметь не будут. А окончательное решение по озвученным вопросам останется исключительно за парламентом. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, о чем будут спрашивать украинцев во время президентского опроса в день местных выборов 25 октября.


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