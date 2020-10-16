В Слуге народа рассказали, кто заплатит за опрос Зеленского 25 октября

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Виолетта Комаровская
Опрос украинцев 25 октября, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, будет проводить общественная организация. Деньги из бюджета на него брать не будут, а оплатят все меценаты. Об этом в эфире "Громадського радио" заявила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба Офиса президента
Какой именно общественной организации доверят опрашивать украинцев, Кравчук не уточнила. Но пообещала, что ее название станет известно в ближайшее время.
Всего украинцам хотят задать 5 вопросов. Их направление лично выбирал Владимир Зеленский, говорит Кравчук. А вот деньги на опрос дадут некие меценаты. Их имена депутат не озвучила.
Она отметила, что результаты опроса юридического влияния иметь не будут. А окончательное решение по озвученным вопросам останется исключительно за парламентом.
Ранее "Комментарии" рассказывали, о чем будут спрашивать украинцев во время президентского опроса в день местных выборов 25 октября.
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