В России вызвали «на ковер» посла США: Что снова не нравится стране-террористке

В МИД Российской Федерации вызвали посла Соединенных Штатов Линн Трейси. Дипломатке высказали претензии по поддержке США Украины в борьбе против российской агрессии, пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение российского дипломатического ведомства.



Послу США в РФ выдвинули ряд претензий

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"В переданной после ноте протеста отмечается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта. Указано также, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, являются законной целью", – заявили в МИД РФ.

Кроме того, страна-агрессорка заявила послу Трейси о "контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям". Более того, в российском ведомстве подчеркнули, будто для деэскалации обстоятельств "Вашингтон должен предпринять шаги, предусматривающие выведение американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности".

"С российской стороны было также отмечено, что США должны дать объяснения по взрывам на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных. Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера", – добавили в МИД РФ.

Как писали ранее, после визита Байдена, 20 февраля, Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью почти 500 млн долларов. Он будет предусматривать боеприпасы и средства защиты неба над Украиной. ВСУ уже в ближайшее время получат: дополнительные боеприпасы для HIMARS; артиллерийские снаряды 155-мм калибра и минометные снаряды 120-мм калибра; 4 радиолокационные системы; дополнительные ПТРК Javelin и взрывные снаряды; около 2000 противотанковых ракет; 4 БМП Bradley; а также 2 тактические машины, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники. Кроме того, Байден анонсировал новые санкции против российских элит.