В России вызвали «на ковер» посла США: Что снова не нравится стране-террористке

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Моесеенко Валентина
В МИД Российской Федерации вызвали посла Соединенных Штатов Линн Трейси. Дипломатке высказали претензии по поддержке США Украины в борьбе против российской агрессии, пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение российского дипломатического ведомства.
Послу США в РФ выдвинули ряд претензий
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Кроме того, страна-агрессорка заявила послу Трейси о "контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям". Более того, в российском ведомстве подчеркнули, будто для деэскалации обстоятельств "Вашингтон должен предпринять шаги, предусматривающие выведение американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности".
Как писали ранее, после визита Байдена, 20 февраля, Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью почти 500 млн долларов. Он будет предусматривать боеприпасы и средства защиты неба над Украиной. ВСУ уже в ближайшее время получат: дополнительные боеприпасы для HIMARS; артиллерийские снаряды 155-мм калибра и минометные снаряды 120-мм калибра; 4 радиолокационные системы; дополнительные ПТРК Javelin и взрывные снаряды; около 2000 противотанковых ракет; 4 БМП Bradley; а также 2 тактические машины, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи, медицинские средства и запчасти для техники. Кроме того, Байден анонсировал новые санкции против российских элит.
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