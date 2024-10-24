В России истерика из-за футболки Зеленского

Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением, во время которого он был одет в футболку с надписью Make russia small again ("Сделаем россию снова маленькой").

Владимир Зеленский. Фото: скриншот видеообращения президента

В МИД россии в ответ процитировали своего спикера марию захарову:

"Маленькой как что? ссср? российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок", — истерически заявила представительница оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Украину вернули детей из оккупации: что им пришлось пережить

Еще шесть украинских детей вместе со своими мамами вернулись с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и АР Крым в рамках инициативы Президента Украины BringKidsBack. Об этом сообщил руководящий Офису Президента Андрей Ермак, информирует портал "Комментарии".

Это дети в возрасте от 3 до 17 лет. Они испытали сложные испытания во время пребывания в оккупации.

"Их заставляли учиться в российских школах, где большая часть учебного процесса была наполнена пропагандой. В случае отказа их родителей шантажировали, угрожая лишением родительских прав, незаконными обысками и допросами. Некоторые дети имели проблемы со здоровьем, однако не могли получить необходимое лечение и медикаменты.

Одна из семей была вынуждена скрываться во избежание принуждения ребенка посещать русскую школу. Они жили в постоянном страхе быть разоблачены, что могло привести к изъятию ребенка или незаконному аресту родителей. Ребенок продолжал учиться в украинской школе онлайн", — отметил Ермак. Благодаря совместным усилиям было обеспечено безопасное возвращение этих семей. Теперь они в безопасности и получают необходимую поддержку. Какую помощь оказали семьям — читайте по ссылке.