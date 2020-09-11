В отношении Порошенко открыли сразу 15 новых уголовных производств

Служба безопасности Украины во главе с Иваном Бакановым открыла 15 новых уголовных производств в отношении пятого президента Петра Порошенко. Об этом рассказал во время брифинга адвокат Порошенко Игорь Головань.

"4 сентября появилось немало-немного - 15 новых производств, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это уже (расследует, - ред.) Служба безопасности Украины. По тем же лекалам скроены те производства ", - считает Головань.

Он говорит, что данные производства открыли по таким статьям: "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захвата государственной власти", "Государственная измена", "Финансирование терроризма".

Ранее ГБР расследовала 20 уголовных производств в отношении пятого президента, и лишь по одному из них Порошенко объявили подозрение. Дескать, в 2018-м он якобы "выдал преступный приказ", которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к превышению им власти и служебных полномочий.

Напомним, заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сообщил, что несколько дел против Петра Порошенко закрыты.

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