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ГБР закрыло еще несколько дел против Порошенко

Речь идет о двух-трех делах, где заявители обвиняли Порошенко в совершении преступления

сегодня, 11:48
Автор:

Владимир Лавский

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сообщил, что несколько дел против Петра Порошенко закрыты. Слова Бабикова цитируют "Украинские новости". 

ГБР закрыло еще несколько дел против Порошенко

"На данный момент в распоряжении ГБР имеются несколько дел, в которых заявители указывали пятого президента Украины лицом, связанным с совершением преступления. Так вот, два-три из них уже закрыты. Кто выступал заявителем? Это конфиденциальная информация", - сказал Бабиков. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, насколько вероятным является тюремное заключение Порошенко. 

Политолог Олег Гнатюк напоминает, что Порошенко проходит по ряду производств не только в Государственном бюро расследований (ГБР), но и в делах, которыми занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Суть обвинений достаточно разнообразна. В целом все, что инкриминируется Порошенко, укладывается в следующие статьи уголовного кодекса: государственная измена, захват власти, злоупотребление властью и незаконное вмешательство в деятельность судебных органов, – отмечает политолог. – Конечно, то, что все эти дела так долго тянутся, наталкивает на мысль, что их корни – не в борьбе с коррупцией, а в борьбе за влияние и финансовые потоки".

По мнению Олега Гнатюка, заключение Петра Порошенко позволило бы получить несколько козырей как партии "Слуга народа", так и лично президенту Владимиру Зеленскому.



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