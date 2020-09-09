ГБР закрыло еще несколько дел против Порошенко

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сообщил, что несколько дел против Петра Порошенко закрыты. Слова Бабикова цитируют "Украинские новости".

"На данный момент в распоряжении ГБР имеются несколько дел, в которых заявители указывали пятого президента Украины лицом, связанным с совершением преступления. Так вот, два-три из них уже закрыты. Кто выступал заявителем? Это конфиденциальная информация", - сказал Бабиков.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, насколько вероятным является тюремное заключение Порошенко.

Политолог Олег Гнатюк напоминает, что Порошенко проходит по ряду производств не только в Государственном бюро расследований (ГБР), но и в делах, которыми занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Суть обвинений достаточно разнообразна. В целом все, что инкриминируется Порошенко, укладывается в следующие статьи уголовного кодекса: государственная измена, захват власти, злоупотребление властью и незаконное вмешательство в деятельность судебных органов, – отмечает политолог. – Конечно, то, что все эти дела так долго тянутся, наталкивает на мысль, что их корни – не в борьбе с коррупцией, а в борьбе за влияние и финансовые потоки".

По мнению Олега Гнатюка, заключение Петра Порошенко позволило бы получить несколько козырей как партии "Слуга народа", так и лично президенту Владимиру Зеленскому.





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