В ОП спрогнозировали дальнейшую судьбу Медведчука - "хватит ему пожизненно"

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Карина Ожерельева
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал в эфире 24 канала.
Арестович - фото из открытых источников
Также советник главы ОП добавил, что сначала Медведчук должен дать показания, которые помогут Украине узнать, как Россия готовила войну. И после этого, возможно, будет суд.
Арестович также отметил, что сейчас сложно оценивать обменный потенциал Медведчука.
Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину — "оскорбление переросло в паранойю". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что путин "решил, что не остановится" в Украине, поскольку ему нужна военная победа для себя, даже если он осознает, что украинский народ не подчинится.
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