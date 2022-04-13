В ОП спрогнозировали дальнейшую судьбу Медведчука - "хватит ему пожизненно"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что после решения суда по поводу задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука его судьбу будет решать президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Арестович сделал в эфире 24 канала.

Арестович - фото из открытых источников

"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука – ред.) осудят. Потому что президент – единственный, кто может принять решение о его обмене, например, на украинских военнопленных", — заявил в эфире Арестович.

Также советник главы ОП добавил, что сначала Медведчук должен дать показания, которые помогут Украине узнать, как Россия готовила войну. И после этого, возможно, будет суд.

"Судить его не за всем пулом преступлений, которые он совершил – от моральных до политических, – а за тем, что удастся доказать. А мы все понимаем, что знать и доказать – это разные вещи. Но, как мне кажется, и того, что будет доказано, хватит ему пожизненно", – сообщил Арестович.

Арестович также отметил, что сейчас сложно оценивать обменный потенциал Медведчука.

"С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой – Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые ушли в никуда", — добавил Арестович во время эфира.

Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину — "оскорбление переросло в паранойю". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что путин "решил, что не остановится" в Украине, поскольку ему нужна военная победа для себя, даже если он осознает, что украинский народ не подчинится.

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