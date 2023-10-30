В Крыму оккупанты продали квартиру Зеленского: сколько выручили за жилье

Оккупационные представители власти аннексированного Крыма продали на аукционе квартиру семьи украинского президента Владимира Зеленского, которая находилась в поселке Ливадия за 44,3 миллиона рублей – это более 476 тыс. долларов США.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Журналисты пропагандистского "РИА Новости" сообщили, что помещение общей площадью 119,5 квадратных метров выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная цена жилья была 24,6 миллиона рублей.

"Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Ливадия, улица Батурина, дом 44 А, квартира 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника", – отметило пропагандистское медиа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин продает квартиру Зеленского. В Кремле приняли решение продать захваченные квартиры в Крыму, принадлежащие покинувшим полуостров украинцам или тех, кого Москва считает своими врагами. В ближайшее время на аукционе будет продано 100 объектов, включая квартиру Зеленского.

Спикер оккупационного Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове было проведено 8 аукционов по продаже конфискованной у украинцев недвижимости. За них оккупанты выручили более 815 млн рублей. Теперь Константинов объявил, что в скором времени планируется еще продажа около 100 объектов недвижимости. В их числе жилые помещения, санитарно-курортные заведения, коммерческие и служебные объекты. В перечень также попала квартира Зеленского. Оккупационная администрация Крыма рассчитывает получить из этих продаж 800 млн рублей. Все вырученные деньги по продаже изъятого имущества пойдут в бюджет Крыма, а с него на войну в Украине.

