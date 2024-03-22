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В "Кинжалах" десятки иностранных деталей: Зеленский обратился к союзникам, просит действовать

Зеленский призвал западных партнеров усилить санкции против России

сегодня, 08:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Странам Запада необходимо ужесточить санкции против России, принять серьезные решения. Ракеты страны-агрессора, в том числе в "Кинжалы", состоят из десятков иностранных деталей. Обстрелы Украины не прекращаются. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В "Кинжалах" десятки иностранных деталей: Зеленский обратился к союзникам, просит действовать

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, что каждый российский удар по Украине свидетельствует о том, что санкции мира против России недостаточны. Каждая ракета содержит компоненты, которые производят компании из других государств.

Владимир Зеленский уточнил, что в "Кинжалах" не менее чем 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 — по меньшей мере 53 типа таких компонентов.

"Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает – обязательно. Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций", — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что давления на Россию нужно значительно больше, поскольку только в тех ракетах, которыми оккупанты сегодня хотели ударить по Киеву, было по меньшей мере полторы тысячи иностранных компонентов.

"Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", — заявил Владимир Зеленский.

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