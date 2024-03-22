В "Кинжалах" десятки иностранных деталей: Зеленский обратился к союзникам, просит действовать

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Кравцев Сергей
Странам Запада необходимо ужесточить санкции против России, принять серьезные решения. Ракеты страны-агрессора, в том числе в "Кинжалы", состоят из десятков иностранных деталей. Обстрелы Украины не прекращаются. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Глава государства отметил, что каждый российский удар по Украине свидетельствует о том, что санкции мира против России недостаточны. Каждая ракета содержит компоненты, которые производят компании из других государств.
Владимир Зеленский уточнил, что в "Кинжалах" не менее чем 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 — по меньшей мере 53 типа таких компонентов.
Глава государства подчеркнул, что давления на Россию нужно значительно больше, поскольку только в тех ракетах, которыми оккупанты сегодня хотели ударить по Киеву, было по меньшей мере полторы тысячи иностранных компонентов.
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