Зеленский считает победой 41 день "тишины" на Донбассе, несмотря на гибель украинского военного

Президент Украины прокомментировал срыв "режима тишины" на востоке страны со стороны пророссийских боевиков 6 сентября. Эту тему глава государства затронул во время общения с представителями СМИ в Хмельницкой области, пишет UNN.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"42 дня была тишина на Донбассе, я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день не было, на 42-й день мы потеряли человека... После этого у нас опять нет боевых потерь", - рассказал Зеленский.

Также лидер страны отметил, что каждый эпизод и факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе отрабатывается и подробно разбирается.

Президент подчеркнул, что украинская власть уделяет внимание каждому случаю гибели и смерти украинских военных.

"Мы по деталям разбираем каждый эпизод. К сожалению, потеряли человека, мои соболезнования всем родным и близким. После этого сейчас у нас опять нет боевых потерь, и, слава Богу, сейчас нет обстрелов", - резюмировал Владимир Зеленский.

Известно, что с конца июля на Донбассе продолжается "режим тишины". В общем, соблюдение условий приостановления огня продолжалось 41 день, за исключением отдельных провокационных обстрелов со стороны российских наемников.

6 сентября боевики из крупнокалиберного оружия обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец был ранен. Позже, в тот же день, от пули российского снайпера погиб военный сил ООС. После этого случая "тишина" в Донбассе стабилизировалась.

Ранее "Комментарии" писали, что в трехсторонней контактной группе по Донбасса назвали причину, по которой президент Владимир Зеленский не может публично слишком жестко критиковать действия Кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!