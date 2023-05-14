В чем важность визита Зеленского в Италию – почему активизировались европейские поездки президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах визита в Италию. По его словам, с руководством страны удалось договориться об оружии и ПВО. А во время встречи с Папой Римским Франциском глава Украины попросил того помочь вернуть наших детей, украденных РФ, а также призывал помочь реализации нашей формулы мира, чтобы приблизить справедливый, честный мир. Как оцениваете публичные итоги этого визита? Что могло остаться за кадром? Почему активизировались европейские поездки Зеленского (сегодня он, к примеру, посещает Германию)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: сайт Офиса президента

Такие визиты напоминают, что в Украине идет война, украинский президент демонстрирует, что он продолжает быть на острие событий

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что заграничные поездки Зеленского преследуют ряд целей.

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Во-первых, поясняет эксперт, это очевидное продолжение переговоров о поставках Украине оружия для усиления нашей обороноспособности, а также — усиление наших финансовых возможностей.

"На этой неделе страны "Большой семерки" увеличили финансовую помощь Украины", – напоминает Евгений Магда.

Во-вторых, продолжает он, эти визиты демонстрируют, что ситуация в Украине – стабильная. Потому президент, который является также верховным главнокомандующим, может спокойно выезжать за рубеж.

"В-третьих, такие визиты напоминают, что в Украине идет война, – акцентирует Евгений Магда. – Украинский президент демонстрирует, что он продолжает быть на острие событий, непосредственно общаться с европейскими, мировым политиками. Прошло время виртуального общения. Выходит на повестку дня общение именно личное, когда можно обговаривать более деликатные вопросы".

Правительства, руководство тех или иных стран имеют конкретные инструменты, которые помогают нам приблизить мир

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"Визит в Италию в очередной раз засвидетельствовал, что о помощи Украине, о справедливом мире лучше договариваться со странами, которые имеют инструмент влияния на войну. И меньше надеяться на договоренности с международными организациями или даже с такими влиятельными лицами как Папа Римский".

Именно правительства, руководство тех или иных стран имеют конкретные инструменты, которые помогают нам приблизить мир, акцентирует эксперт. Инструменты эти – оружие и деньги.

"А международные организации имеют лишь добрые пожелания. И визит в Италию показал, что, когда говорили с руководством страны, речь шла о конкретных вещах, в том числе по оружию. А когда с Папой Римским – выслушивали пожелания, – отмечает Сергей Таран. – Сейчас в мире главную роль играют именно государства, которые имеют конкретные инструменты реализации своей политики. А международные институции могут лишь брать участие в тех или иных обсуждениях, а также помогать разве что гуманитарными миссиями. Как, к примеру, тот же Папа Римский может помочь людям, которые оказались на оккупированной территории, помочь с освобождением украинцев. А военно-политические вопросы нет смысла обговаривать ни с Ватиканом, ни с разного рода международными организациями. Они не помогут".

При этом та же Италия, которая неожиданно стала нашим мощным союзником (хоть мало кто ожидал этого в начале войны) – прекрасный пример того, как отношение того или иного государства может меняться и выливаться в конкретную помощь, констатирует эксперт.

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