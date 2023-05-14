В чем важность визита Зеленского в Италию – почему активизировались европейские поездки президента

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах визита в Италию. По его словам, с руководством страны удалось договориться об оружии и ПВО. А во время встречи с Папой Римским Франциском глава Украины попросил того помочь вернуть наших детей, украденных РФ, а также призывал помочь реализации нашей формулы мира, чтобы приблизить справедливый, честный мир. Как оцениваете публичные итоги этого визита? Что могло остаться за кадром? Почему активизировались европейские поездки Зеленского (сегодня он, к примеру, посещает Германию)? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: сайт Офиса президента
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что заграничные поездки Зеленского преследуют ряд целей.
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Во-первых, поясняет эксперт, это очевидное продолжение переговоров о поставках Украине оружия для усиления нашей обороноспособности, а также — усиление наших финансовых возможностей.
Во-вторых, продолжает он, эти визиты демонстрируют, что ситуация в Украине – стабильная. Потому президент, который является также верховным главнокомандующим, может спокойно выезжать за рубеж.
Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:
Именно правительства, руководство тех или иных стран имеют конкретные инструменты, которые помогают нам приблизить мир, акцентирует эксперт. Инструменты эти – оружие и деньги.
При этом та же Италия, которая неожиданно стала нашим мощным союзником (хоть мало кто ожидал этого в начале войны) – прекрасный пример того, как отношение того или иного государства может меняться и выливаться в конкретную помощь, констатирует эксперт.
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