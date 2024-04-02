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Увольнение Залужного: социолог рассказал, как это повлияло на рейтинг Зеленского

Сейчас доверие к Зеленскому составляет примерно 60–62%, что гораздо выше, чем было до полномасштабной войны

сегодня, 20:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины негативно повлияло на рейтинг украинского президента Владимира Зеленского. Он постепенно начал снижаться еще с сентября прошлого года.

Увольнение Залужного: социолог рассказал, как это повлияло на рейтинг Зеленского

Зеленский и Залужный (фото из открытых источников)

Как объясняет руководитель Киевского международного института социологии Владимир Паниотто журналистам "Украинской правды", со вступлением в должность все президенты имеют одинаковый баланс доверия и недоверия. В частности, процент доверяющих минус процент не доверяющих составляет примерно 40–45%. Эта цифра снижается после первого года каденции, а завершают ее президенты, обычно с показателем минус 40–50%.

"Зеленский медленнее терял доверие. Хотя баланс был такой же, как в начале у Порошенко — плюс 44%. И до полномасштабной войны этот баланс у Зеленского дошел до минус 23%. А потом началась большая война, и баланс стал плюс 80%". Понемногу уровень доверия к президенту начал снижаться с сентября прошлого года – повлияли на это проблемы с контрнаступлением. И сейчас второе, что влияет – отставка Залужного. Валерий Залужный был лидером доверия общественного мнения и сейчас остается таким", — сказал эксперт.

Хотя, как говорит социолог, уровень доверия к Залужному после увольнения остается примерно таким же, как и был. Ведь генерал олицетворяет Вооруженные силы Украины, а украинцы, несмотря на не совсем успешное контрнаступление, верят украинской армии.

Но доверие ко всем органам власти и к президенту, в частности, снижается. Даже слухи о конфликте с Залужным негативно отражались на доверии Зеленскому. А увольнение его с должности сразу ударило по рейтингу президента и снизило доверие к нему на несколько процентов.

"Сразу ударило. И после самого увольнения было дополнительное падение в 5%. У Зеленского сейчас доверие примерно 60–62%. Конечно, это гораздо выше, чем было до полномасштабной войны", — резюмирует Владимир Паниотто.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский впервые высказался о решении Зеленского отправить в отставку Залужного .



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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2024/04/2/7449203/
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