Успех «зернового коридора» на фоне нового шантажа Путина: о чем говорит заявление Зеленского

Во время своего вечернего обращения 5 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал применить жесткие санкции против всей атомной отрасли РФ из-за обстрела Запорожской АЭС. Также рассказал о продолжении работы морского "зернового коридора" и конфискации российских активов. О чем говорят расставленные акценты? Каковы шансы, что Россию удастся выдавить с Запорожской АЭС, а "зерновой коридор" будет нормально функционировать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Россия устраивает новые провокации и это после заявлений МАГАТЭ о необходимости непосредственного доступа к АЭС
Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук рассуждает так:
"Мы видим, какие провокации устраивает Россия. И это после заявлений МАГАТЭ о необходимости непосредственного доступа к АЭС. Ядерная безопасность – очень чувствительный вопрос для всего мира, потому РФ в своем стиле провоцирует, манипулирует, шантажирует, чтобы добиться своего. Наши ребята очень хорошо защищают страну, готовится контрнаступление, а каких-то серьезных побед у оккупантов нет. Поэтому они используются разные, в том числе террористические, методы против нас. Уверен, что нам удастся вернуть все территории, это вопрос времени".
Оценивая ситуацию с морским экспортом украинского зерна, эксперт отметил, что сейчас трудно понять, будут ли провокации или срывы договоренностей.
"Напомню, что договор о "зерновом коридоре" мы заключали с Турцией и ООН
, поэтому любые нападения на суда будут оплеухами этим сторонам, – подчеркивает Дмитрий Соломчук. – Мы должны заботиться о нашем национальном интересе. А такое частичное разблокирование возможности экспорта через порты даст большой плюс нашей экономике: аграрии получат средства, пайщики получат средства, экономика получит валюту. Продолжается жатва, наш аграрный фронт работает и экспорт портами нужен нам".
Но убежденными в безопасности мы сможем быть только тогда, когда весь черноморский флот России будет демилитаризован, акцентирует эксперт.
Вынудить россиян покинуть Запорожской АЭС можно лишь силовым методом, как это было в случае с Чернобыльской АЭС
По мнению политического эксперта Богдана Бондаренко, что касается российских провокаций вокруг Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре, ситуация выглядит следующим образом:
"С одной стороны – президент не может не прокомментировать такие серьезные вещи, связанные с атомной энергетикой. В частности, угрозу целостности самого комплекса, поскольку россияне проводят опаснейшие провокации, при этом выставляя всё так, что это якобы ВСУ обстреливают АЭС. И, мол, если Украине и дальше поставлять западные вооружения, это может поставить под угрозу жизни всего континента. По сути, тот самый примитивный шантаж, которым Россия занимается на разных направлениях, включая энергетическое и продовольственное. Поэтому президент, безусловно, должен был на это реагировать. И он отреагировал. С другой стороны, эта ситуация реанимирует вопрос касательно санкций про Росатому, по атомной энергетике РФ как таковой. К сожалению, в данном направлении реальных шагов до сих пор не сделано".
Касательно зернового коридора, президент, по мнению эксперта, просто констатировал, что еще три судна с зерном вышли из украинских портов, а в порт Черноморска направляется первое с начала войны судно на загрузку.
"Ничего особенного в этом заявлении не было. Как и в сообщении, что в Украине конфисковано российских активов на сумму 28 млрд грн, и что эта работа продолжается. Всё это просто констатация фактов, – отмечает Богдан Бондаренко. – Основная часть обращения касалась всё же ситуации с Запорожской АЭС. Вынудить россиян покинуть ее можно лишь силовым методом, как это было в случае с Чернобыльской АЭС".
Что касается зернового коридора, тот, по мнению эксперта, в таком ограниченном виде, как сейчас, продолжит функционировать.
"Россияне могут себе это позволить. Плюс показать — смотрите, мы выполняем какие-то обязательства. Но при этом они продолжат обстреливать прочую инфраструктуру, которая может быть связана с данным соглашением, – прогнозирует эксперт. – Например, доки, скопление грузового транспорта, элеваторы и так далее".
Богдан Бондаренко также отмечает, что видоизменился формат обращений президента. Теперь они не столько мотивирующие, сколько отчетные.
"Возможно, в обозримом будущем Офис президента будет отходить от таких отчетов главы государства", – предполагает эксперт.
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Ігор
сегодня, 12:56
Так, пропаганда корумпованих стверджувала, що в усіх приміщеннях і залах АЕС повно військових, техніки, складів зброї, ..., РФ. Тобто, зараз вони самі по собі стріляють? Чи пішли звідті? Чи пропаганда тих, хто розікрав свою країну до мотлоху, швидко перевзувається новою брехнею?