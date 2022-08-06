Успех «зернового коридора» на фоне нового шантажа Путина: о чем говорит заявление Зеленского

Во время своего вечернего обращения 5 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал применить жесткие санкции против всей атомной отрасли РФ из-за обстрела Запорожской АЭС. Также рассказал о продолжении работы морского "зернового коридора" и конфискации российских активов. О чем говорят расставленные акценты? Каковы шансы, что Россию удастся выдавить с Запорожской АЭС, а "зерновой коридор" будет нормально функционировать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Россия устраивает новые провокации и это после заявлений МАГАТЭ о необходимости непосредственного доступа к АЭС

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук рассуждает так:

"Мы видим, какие провокации устраивает Россия. И это после заявлений МАГАТЭ о необходимости непосредственного доступа к АЭС. Ядерная безопасность – очень чувствительный вопрос для всего мира, потому РФ в своем стиле провоцирует, манипулирует, шантажирует, чтобы добиться своего. Наши ребята очень хорошо защищают страну, готовится контрнаступление, а каких-то серьезных побед у оккупантов нет. Поэтому они используются разные, в том числе террористические, методы против нас. Уверен, что нам удастся вернуть все территории, это вопрос времени".

Оценивая ситуацию с морским экспортом украинского зерна, эксперт отметил, что сейчас трудно понять, будут ли провокации или срывы договоренностей.

поэтому любые нападения на суда будут оплеухами этим сторонам, – подчеркивает Дмитрий Соломчук. – Мы должны заботиться о нашем национальном интересе. А такое частичное разблокирование возможности экспорта через порты даст большой плюс нашей экономике: аграрии получат средства, пайщики получат средства, экономика получит валюту. Продолжается жатва, наш аграрный фронт работает и экспорт портами нужен нам". "Напомню, что договор о "зерновом коридоре" мы заключали с Турцией и ООН

Но убежденными в безопасности мы сможем быть только тогда, когда весь черноморский флот России будет демилитаризован, акцентирует эксперт.

Вынудить россиян покинуть Запорожской АЭС можно лишь силовым методом, как это было в случае с Чернобыльской АЭС

По мнению политического эксперта Богдана Бондаренко, что касается российских провокаций вокруг Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре, ситуация выглядит следующим образом:

"С одной стороны – президент не может не прокомментировать такие серьезные вещи, связанные с атомной энергетикой. В частности, угрозу целостности самого комплекса, поскольку россияне проводят опаснейшие провокации, при этом выставляя всё так, что это якобы ВСУ обстреливают АЭС. И, мол, если Украине и дальше поставлять западные вооружения, это может поставить под угрозу жизни всего континента. По сути, тот самый примитивный шантаж, которым Россия занимается на разных направлениях, включая энергетическое и продовольственное. Поэтому президент, безусловно, должен был на это реагировать. И он отреагировал. С другой стороны, эта ситуация реанимирует вопрос касательно санкций про Росатому, по атомной энергетике РФ как таковой. К сожалению, в данном направлении реальных шагов до сих пор не сделано".

Касательно зернового коридора, президент, по мнению эксперта, просто констатировал, что еще три судна с зерном вышли из украинских портов, а в порт Черноморска направляется первое с начала войны судно на загрузку.

"Ничего особенного в этом заявлении не было. Как и в сообщении, что в Украине конфисковано российских активов на сумму 28 млрд грн, и что эта работа продолжается. Всё это просто констатация фактов, – отмечает Богдан Бондаренко. – Основная часть обращения касалась всё же ситуации с Запорожской АЭС. Вынудить россиян покинуть ее можно лишь силовым методом, как это было в случае с Чернобыльской АЭС".

Что касается зернового коридора, тот, по мнению эксперта, в таком ограниченном виде, как сейчас, продолжит функционировать.

"Россияне могут себе это позволить. Плюс показать — смотрите, мы выполняем какие-то обязательства. Но при этом они продолжат обстреливать прочую инфраструктуру, которая может быть связана с данным соглашением, – прогнозирует эксперт. – Например, доки, скопление грузового транспорта, элеваторы и так далее".

Богдан Бондаренко также отмечает, что видоизменился формат обращений президента. Теперь они не столько мотивирующие, сколько отчетные.

"Возможно, в обозримом будущем Офис президента будет отходить от таких отчетов главы государства", – предполагает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — ожесточенные бои, но уже не на Донбассе: в британской разведке назвали самый "горячий" участок фронта.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!