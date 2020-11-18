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Почему "Слуги народа" не голосовали за отмену карантина выходного дня

Депутаты фракции "Слуга народа" заявили, что они бессильны в решениях по карантинных мероприятиях

сегодня, 11:30
Автор:

Кириєнко Анна

Заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что ее фракция не голосовала за отмену карантина выходного дня. Об этом рассказали на сайте РБК-Украина.

Почему "Слуги народа" не голосовали за отмену карантина выходного дня

Фото: 24 канал

Женщина объяснила, что депутаты не видят юридического смысла в постановлении, ведь отменить решение может только Кабинет министров.

Также Евгения Кравчук добавила, что данное голосование станет ложным сигналом для граждан Украины, в частности предпринимателей. Это даст им надежды на то, что карантин выходного дня могут отменить. Украинцы воспринимают это как зеленый свет для открытия и работы своих заведений. Соответственно, штрафов и протоколов о нарушении карантинных норм станет больше.

Также уже известно, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики просит у Кабмина предоставить компенсацию компаниям и учреждениям за те убытки, которые они понесли во время карантина.

Напомним, что постановление об отмене карантина выходного дня поддержали всего 149 народных депутатов, среди которых — 34 из "Слуги народа".

Сайт "Комментарии" также напоминает, что Америка поможет Украине получить вакцину против COVID-19.


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Источник: https://news.rbc.ua/ukr/politics/sn-poyasnili-pochemu-fraktsiya-golosovala-1605684451.html
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