Почему "Слуги народа" не голосовали за отмену карантина выходного дня

Заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что ее фракция не голосовала за отмену карантина выходного дня. Об этом рассказали на сайте РБК-Украина.

Фото: 24 канал

Женщина объяснила, что депутаты не видят юридического смысла в постановлении, ведь отменить решение может только Кабинет министров.

Также Евгения Кравчук добавила, что данное голосование станет ложным сигналом для граждан Украины, в частности предпринимателей. Это даст им надежды на то, что карантин выходного дня могут отменить. Украинцы воспринимают это как зеленый свет для открытия и работы своих заведений. Соответственно, штрафов и протоколов о нарушении карантинных норм станет больше.

Также уже известно, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики просит у Кабмина предоставить компенсацию компаниям и учреждениям за те убытки, которые они понесли во время карантина.

Напомним, что постановление об отмене карантина выходного дня поддержали всего 149 народных депутатов, среди которых — 34 из "Слуги народа".

Сайт "Комментарии" также напоминает, что Америка поможет Украине получить вакцину против COVID-19.

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