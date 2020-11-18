Почему "Слуги народа" не голосовали за отмену карантина выходного дня

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Кириєнко Анна
Заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что ее фракция не голосовала за отмену карантина выходного дня. Об этом рассказали на сайте РБК-Украина.
Фото: 24 канал
Женщина объяснила, что депутаты не видят юридического смысла в постановлении, ведь отменить решение может только Кабинет министров.
Также Евгения Кравчук добавила, что данное голосование станет ложным сигналом для граждан Украины, в частности предпринимателей. Это даст им надежды на то, что карантин выходного дня могут отменить. Украинцы воспринимают это как зеленый свет для открытия и работы своих заведений. Соответственно, штрафов и протоколов о нарушении карантинных норм станет больше.
Также уже известно, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики просит у Кабмина предоставить компенсацию компаниям и учреждениям за те убытки, которые они понесли во время карантина.
Напомним, что постановление об отмене карантина выходного дня поддержали всего 149 народных депутатов, среди которых — 34 из "Слуги народа".
Сайт "Комментарии" также напоминает, что Америка поможет Украине получить вакцину против COVID-19.
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