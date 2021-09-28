Украинцы считают экс-президента лучшим дипломатом, - эксперт

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Козлова Альбіна
В Украине провели опрос об эффективности президентов во внешней политике, фото из открытых источников
Центр социальных и маркетинговых исследований "Socis" на прошлой неделе, с 16 по 21 сентября, проводил социологический опрос украинцев. Граждан спрашивали кого из президентов они считают более эффективным политиком. Речь шла о внешнеполитической деятельности главы государства.
Итак, результаты опроса следующие. Наиболее успешным в международной политике назван Петро Порошенко, за него отдали свои голоса
32,2% участников опроса. На втором месте, по результатам опроса, находится експрезидент Леонид Кучма — 17,7%. За действующего президента Зеленского проголосовало лишь 8,1% опрошенных.
В ходе опроса в украинцев поинтересовались ожидают ли они существенных последствий для Украины от визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Весомых последствий украинского-американских отношений не ожидают 47,9% опрошенных и только 32,2% принявших участие в опросе считают, что этот визит будет иметь существенные последствия для двусторонних отношений.
Политический эксперт Павел Нусс поделился с изданием "Комментарии" своей точкой зрения о результатах опроса.
Как сообщал портал "Комментарии", страна-член ЕС и НАТО нанесла удар по Украине.
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