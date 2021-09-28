Украинцы считают экс-президента лучшим дипломатом, - эксперт

В Украине провели опрос об эффективности президентов во внешней политике, фото из открытых источников

Центр социальных и маркетинговых исследований "Socis" на прошлой неделе, с 16 по 21 сентября, проводил социологический опрос украинцев. Граждан спрашивали кого из президентов они считают более эффективным политиком. Речь шла о внешнеполитической деятельности главы государства.

Итак, результаты опроса следующие. Наиболее успешным в международной политике назван Петро Порошенко, за него отдали свои голоса

32,2% участников опроса. На втором месте, по результатам опроса, находится експрезидент Леонид Кучма — 17,7%. За действующего президента Зеленского проголосовало лишь 8,1% опрошенных.

В ходе опроса в украинцев поинтересовались ожидают ли они существенных последствий для Украины от визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Весомых последствий украинского-американских отношений не ожидают 47,9% опрошенных и только 32,2% принявших участие в опросе считают, что этот визит будет иметь существенные последствия для двусторонних отношений.

Политический эксперт Павел Нусс поделился с изданием "Комментарии" своей точкой зрения о результатах опроса.



"Большинство украинцев поддерживают вступление в Европейский союз и НАТО, а наиболее эффективным в международной политике считают президента Петра Порошенко. Согласно Конституции, именно президент представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины. Это его прямая обязанность, а значит, согласно опросу, именно Порошенко является самым успешным и эффективным главой государства. Тогда напрашивается вопрос: зачем тогда вы доверили внешнюю политику, национальную оборону и безопасность Украины Зеленскому? ", — отметил эксперт и добавил, что это, по сути, риторический вопрос.

Как сообщал портал "Комментарии", страна-член ЕС и НАТО нанесла удар по Украине.

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