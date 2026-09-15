Україна випробувала нову зброю проти «Шахедів»: Зеленський розкрив перші результати

В Україні успішно випробували ще один перехоплювач, призначений для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Під час випробування нова система змогла уразити російський "Шахед", однак робота над технологією ще триває. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українські виробники зробили новий крок у розвитку засобів протидії російським ударним дронам. Водночас випробування показало, що окремі аспекти керування перехоплювачем потребують доопрацювання.

"Шахед" під час тестування вдалося успішно уразити. Проте, як зазначив Зеленський, для завершення роботи над системою потрібен ще певний час. Президент подякував розробникам за активність і продовження роботи.

Окрім розвитку засобів перехоплення, під час доповіді обговорили подальші військові операції України та можливості далекобійного ураження. Зеленський повідомив, що разом із Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ визначив наступні пріоритетні цілі, необхідний обсяг засобів для їх ураження та заходи підготовки.

Президент також заявив, що результати українського далекобійного впливу на російську нафтову основу війни є "достатньо вагомими". На його думку, це створює додатковий потенціал для дипломатичних зусиль України.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова робити власні кроки для деескалації. Однак, за його словами, партнери мають забезпечити, щоб Росія чесно виконувала свої заявлені деескалаційні кроки щодо української критичної інфраструктури – не одноразово, а довгостроково та надійно.

Таким чином, Україна одночасно розвиває нові засоби перехоплення російських дронів і продовжує роботу над далекобійними можливостями, які, за словами президента, мають посилювати позиції держави.

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