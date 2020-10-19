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Главная Новости Политика президент Украина может вернуться к жесткому карантину – Зеленский озвучил условие
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Украина может вернуться к жесткому карантину – Зеленский озвучил условие

Президент призвал представителей религиозных общин устраивать религиозные мероприятия так, чтобы максимально сократить количество присутствующих и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим

сегодня, 23:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Жесткие карантинные ограничения будут введены в Украине в случае, если ежедневно будет фиксироваться более 9,5 тыс заболевших коронавирусом. Но такое решение будет иметь катастрофические последствия для Украины. Об этом заявил лидер государства Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями.

Украина может вернуться к жесткому карантину – Зеленский озвучил условие

Фото: ОП

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", — заявил Зеленский.

Также Президент обратил внимание на то, что уменьшить уровень заболеваемости возможно, сократив количество и время пребывания граждан всех возрастных групп в местах массового скопления людей.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Комментарии"  писали о том, что министр МОЗ Максим Степанов  назвал вариант введения локдауна.


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