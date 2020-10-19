Украина может вернуться к жесткому карантину – Зеленский озвучил условие

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Дмитрий Симоненко
Жесткие карантинные ограничения будут введены в Украине в
случае, если ежедневно будет фиксироваться более 9,5 тыс заболевших коронавирусом. Но такое решение будет иметь катастрофические последствия для
Украины. Об этом заявил лидер государства Владимир Зеленский на встрече с
религиозными представителями.
Фото: ОП
Также Президент обратил внимание на то, что уменьшить уровень
заболеваемости возможно, сократив количество и время пребывания граждан всех
возрастных групп в местах массового скопления людей.
Ранее "Комментарии" писали о том, что министр МОЗ Максим Степанов назвал вариант введения локдауна.
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