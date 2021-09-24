У Зеленского-старшего появился Instagram: чем делится отец президента (ФОТО)

У отца президента Украины Владимира Зеленского — Александра — появился личный аккаунт в социальной сети Instagram, где мужчина уже успел сделать три публикации. В частности, Зеленский-старший разместил в соцсети фото со своей супругой Риммой, а также архивный семейный снимок, на котором присутствует и сам украинский лидер.

Владимир Зеленский с родителями - фото из открытых источников

"Я с женушкой Риммочкой и сынишкой Володенькой", — написал под фото Зеленский.

Также в одной из своих публикаций отец президента рассказал о том, как его сын поддается критике со стороны различных телеканалов и "так называемых политологов". И ему с женой, как родителям, "тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами". По словам Зеленского-старшего, его сына называют "вором" и "убийцей", не аргументируя никак подобные высказывания.

"...и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле", — пишет папа президента.

Александр Зеленский также поблагодарил и тех граждан, которые поддерживает государственного главу и отметил, что ежедневно получает множество сообщений с добрыми словами, которые "греют душу".





Впрочем, пока что у отца президента 418 подписчиков, в числе которых и сам Владимир Зеленский.

Ранее издание "Комментарии" писало, что 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН). Основное внимание уделил вопросам агрессии России против Украины и деоккупации Крыма и части Донбасса. Также призвал ООН "проснуться" и реформироваться. Упомянул и покушение на своего первого помощника Сергея Шефира. Сильные и слабые стороны этого выступления оценил для портала "Комментарии" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

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