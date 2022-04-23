У Зеленского прокомментировали ситуацию в Мариуполе

По словам пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского – Сергея Никифорова – территория завода "Азовсталь" в Мариуполе находится под контролем украинских военных. Остальную часть города контролируют российские оккупационные войска. Об этом он рассказал в беседе с руководителем Института публичной политики и консалтинга Сергеем Быковым на PolitrukUA.

Мариуполь - фото из открытых источников

"Ситуация в Мариуполе понятна. Это огромная территория завода "Азовсталь"... Я понимаю, что такое металлургический завод, я сам родом из Кривого Рога. "Азовсталь" — это город в городе со своими маршрутами, транспортом и т.д. Территория завода сейчас под контролем украинских сил, а остальная часть города — под контролем оккупантов", — рассказал Никифоров.

Количество остающихся на территории "Азовстали" гражданских, по словам представителя президента, нужно уточнять и проверять.

Кроме того, Никифоров прокомментировал заявление российского руководства об отказе от штурма металлургического завода в Мариуполе.

"К тому, почему отказались от планов штурмовать "Азовсталь", можем только размышлять. Я думаю, зависит от того, на какие потери готовы... На неразумные потери все же не готовы и приоритеты сейчас другие — одержать какую-то победу к символической дате 9 мая, поэтому решили направить эти силы на другое направление, на окружение нашей группировки в зоне ООС", — отметил пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин приказал остановить штурм завода "Азовсталь" и предложить украинским защитникам сдаться. Однако бомбежки завода не прекращаются и будут продолжаться, говорит военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это далеко не жест доброй воли. В Мариуполе нет тактических группировок — их перебросили на восточное направление. В город вошли кадыровцы и мобилизованные так называемые "ЛДНР".

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