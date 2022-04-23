У Зеленского прокомментировали ситуацию в Мариуполе

Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
По словам пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского – Сергея Никифорова – территория завода "Азовсталь" в Мариуполе находится под контролем украинских военных. Остальную часть города контролируют российские оккупационные войска. Об этом он рассказал в беседе с руководителем Института публичной политики и консалтинга Сергеем Быковым на PolitrukUA.
Мариуполь - фото из открытых источников
Количество остающихся на территории "Азовстали" гражданских, по словам представителя президента, нужно уточнять и проверять.
Кроме того, Никифоров прокомментировал заявление российского руководства об отказе от штурма металлургического завода в Мариуполе.
Напомним, что глава Кремля Владимир Путин приказал остановить штурм завода "Азовсталь" и предложить украинским защитникам сдаться. Однако бомбежки завода не прекращаются и будут продолжаться, говорит военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это далеко не жест доброй воли. В Мариуполе нет тактических группировок — их перебросили на восточное направление. В город вошли кадыровцы и мобилизованные так называемые "ЛДНР".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости