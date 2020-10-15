У Зеленского ответили на скандальное фото, где президент ест перед офицерами

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Елена Волкова
В Сети разгорелся скандал в связи с фотографией из солдатской столовой на Донбассе, сделанной вчера, в День защитника Украины. На снимке президент Украины Владимир Зеленский, который вручил государственные награды, уже обедает, а некоторые бойцы еще сидят без столовых приборов. По поводу скандала высказался глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он возмутился реакции в соцсетях и назвал выдумку насчет еды “дном”.
Напомним, президент Владимир Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы она смогла показать результат относительно "посадок" коррупционеров. Стоит ли ждать результата? Как в таком смысле поступит Зеленский? И что нам даст очередная смена главы ГПУ? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.
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