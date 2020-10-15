У Зеленского ответили на скандальное фото, где президент ест перед офицерами

В Сети разгорелся скандал в связи с фотографией из солдатской столовой на Донбассе, сделанной вчера, в День защитника Украины. На снимке президент Украины Владимир Зеленский, который вручил государственные награды, уже обедает, а некоторые бойцы еще сидят без столовых приборов. По поводу скандала высказался глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он возмутился реакции в соцсетях и назвал выдумку насчет еды “дном”.

"Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, — это дно. Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим", — пишет Ермак.







Напомним, президент Владимир Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы она смогла показать результат относительно "посадок" коррупционеров. Стоит ли ждать результата? Как в таком смысле поступит Зеленский? И что нам даст очередная смена главы ГПУ? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

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