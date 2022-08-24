У Зеленского ответили на "поздравление" от Лукашенко

Поздравление с Днем Независимости от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко больше похоже на клоунаду, которая точно получит последствия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Подоляк предположил, что такое заявление белорусского диктатора в адрес украинского народа может свидетельствовать о том, что тот и правда думает, что мир не замечает, как он активно помогает Путину убивать украинцев. Поэтому Александр Лукашенко цинично желает украинцам мирного неба, давая разрешение на запуск по тому самому небу смертоносных ракет.

При этом советник главы ОП уточнил, что клоунада Александра Лукашенко не пройдет бесследно, потому что она лживая, пропитанная кровью, а, значит, обязательно будет иметь последствия, которые наступят, как только упадет путинский режим и его варварская империя.

Стоит отметить, что несмотря на продолжающиеся обстрелы с территории Беларуси, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями по случаю Дня Независимости Украины. Диктатор цинично пожелал украинцам мира и толерантности.

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