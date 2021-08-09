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У Зеленского ответили на обвинение Лукашенко в подготовке боевиков

Зеленский ответил на обвинения Лукашенко в подготовке боевиков

сегодня, 21:32
Автор:

Кравцев Сергей

На Банковой назвали безосновательными обвинения самопровозглашенного президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес главы украинского государства в том, что тот якобы отдал приказ подготовки боевиков для дальнейшей их переброски на территории соседнего государства. В Офисе президента подчеркнули, что такие откровения Лукашенко имеют своей целью снять внимание с тех проблем, которые накопились внутри страны. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. 

У Зеленского ответили на обвинение Лукашенко в подготовке боевиков

Лукашенко и Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Спикер главы государства отметил, важно правильно расставлять акценты – Украина даёт отпор боевикам, а не устраивает на своей территории для них тренировочные лагеря, как заявил сегодня Александр Лукашенко. Поэтому речь Лукашенко Владимир Зеленский назвал безосновательной.

Сергей Никифоров подчеркнул, официальный Киев не теряет надежды, что не будет никаких недружественных маневров со стороны Минска. Если же они будут, тогда Киев не заставит долго ждать, ответ будет молниеносным, он последует и от Украины, и от всего международного сообщества. На банковой также подчеркнули, что Украина продолжает быть надёжным другом и партнером Белоруссии, но придерживается нейтралитета по отношению к политическим процессам в других государствах.

Читайте также – издание "Комментарии" сегодня сообщало о том, что Лукашенко публично бросил обвинения в адрес Зеленского в подготовке боевиков. Лукашенко отметил, белорусским спецслужбам стало известно, что за приказом перебрасывать боевиков в Беларусь стоят люди, которые находятся в самых высоких кабинетах на Банковой.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/zvinuvachennya-z-boku-oleksandra-lukashenka-shodo-pidgotovki-70041
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