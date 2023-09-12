У Зеленского ответили на новые заявления Путина по поводу войны в Украине

В ОП ответили на заявления российского президента по поводу войны в Украине, которые Путин сделал во время экономического форума на Дальнем Востоке. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, заявления президента РФ рассчитаны на внутреннюю аудиторию их страны. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Михаил Подоляк подчеркнул, что в РФ продолжают выдавать желаемое за действительность, говоря о продолжающейся войне против Украины.

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Также он обратил внимание, что Путин часто повторял о том, что "все идет по плану", "Россия сильна как никогда", "Запад слабеет и слабеет", а "все выехавшие совершили ошибку".

По мнению советника ОП, Путин так хотел успокоить общественность, что начала что-то подозревать после показательного убийства Евгения Пригожина.

"Это принудительное разглашение желаемого за действительное, продолжающееся часами, свидетельствует лишь о внутренних переживаниях по поводу собственной легитимности в качестве предводителя стаи. Не надо смотреть на дерево. Надо видеть лес в целом. РФ медленно тонет", — написал.

Также Михаил Подоляк добавил, что остановить объективный исторический процесс уже не получится, а весь свободный мир помочь ускорить поражение Путина и России в целом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин прямо пригрозил ударами по украинским АЭС . Президент России Владимир Путин заявил, что британские спецслужбы провоцируют российские войска наносить удары по украинским атомным электростанциям. Об этом российский диктатор заявил, выступая на "Восточном экономическом форуме".

В ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что он расскажет одну якобы правдивую историю о том, как недавно сотрудники ФСБ взяли в плен каких-то диверсантов, пытавшихся выполнить задачу по подрыву опоры ЛЭП рядом с одной из российских АЭС.

