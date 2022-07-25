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У Зеленского объяснили, почему уволили Демченко: подробности

Все государственные органы работают на грани своих возможностей, отметил Никифоров

сегодня, 18:12
Автор:

Лиля Воробьева
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25 июля стало известно о том, что Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко. Затем в Офисе президента объяснили причину такого решения. О деталях увольнения чиновника рассказал журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

У Зеленского объяснили, почему уволили Демченко: подробности

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко (фото из открытых источников)

По словам представителя президента, причиной увольнения стало состояние здоровья Руслана Демченко.

"Мы сейчас все работаем, скажем так, на грани наших возможностей. Это большая физическая, моральная, психологическая нагрузка. Но, к сожалению, состояние здоровья г-на Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой", — сказал Никифоров.

Сергей Никифоров отверг любую другую причину кадрового решения.

"Это исключительно из-за состояния здоровья. А что касается остальных, то господин Демченко всю свою дипломатическую и профессиональную карьеру верой и правдой служил Украине, и какие-либо напоминания о каких-то сплетнях, слухах или каких-то безосновательных обвинениях не уместны", — подытожил представитель.

Напомним, что "Комментарии" вместе с экспертами выясняли, почему Руслана Демченко уволили именно сейчас . Директор аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк уверен, что данное увольнение связано с Харьковскими соглашениями (подписанными в апреле 2010 года), которые по итогу привели к тому, что Украина потеряла контроль над Черным морем. И к которым был причастен Демченко. А эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев отмечает, что после увольнения главы СБУ и генпрокурора предсказуемым был процесс определенной ротации в исполнительной власти. А СНБО – это как раз исполнительная ветвь власти.



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