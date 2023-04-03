У россиян теперь есть только два варианта: Зеленский высказался о приближающемся контрнаступлении

Украинская армия активно готовится к тому, чтобы начать освобождать ранее захваченные страной-агрессором территории. И теперь у оккупантов есть только два варианта – как действовать, либо самим уйти из Украины, либо остаться и тогда они будут уничтожены. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ягодное, пишет "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам", — заявил глава украинского государства.

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При этом президент подчеркнул, что Силы обороны готовятся, чтобы быть сильными в бою и освобождать нашу землю.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — подытожил Владимир Зеленский.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неделя, начавшаяся с 3 апреля, будет "особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе". Параллельно с этим появилась информация, что Зеленский 5 апреля может посетить Польшу с официальным визитом. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" заявления украинского лидера и то, какие решения могут быть приняты во время его возможной поездки в Польшу.

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