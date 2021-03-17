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Главная Новости Политика президент "У нас нет запасной Украины": Зеленский об экологических проблемах в стране
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"У нас нет запасной Украины": Зеленский об экологических проблемах в стране

Президент напомнил об экологических бедствиях в Украине

сегодня, 12:54
Автор:

Лиза Снисар

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить борьбу с правонарушениями в сфере охраны окружающей природной среды. Об этом сообщает Офис президента в среду, 17 марта.

"У нас нет запасной Украины": Зеленский об экологических проблемах в стране

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

В своем видеообращении президент отметил актуальность ухудшения качества воздуха, питьевой воды и продуктов в Украине. Также президент напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря и вырубки лесов. 

"Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики", — подчеркнул Зеленский.

По словам гаранта, население Украины и мира все больше ощущает последствия изменения климата и рост техногенной нагрузки на окружающую среду — процессы нерационального использования природных ресурсов, деградации лесов, водных бассейнов, сельскохозяйственных угодий, а также неэффективность системы обращения с бытовыми и промышленными отходами приобрели масштабный характер.

Также он напомнил о своих словах на Генеральной Ассамблее ООН о том, что мир не имеет запасной планеты.

"Сегодня могу сказать вам: у нас нет запасной Украины. Она должна быть цветущей, живописной, с прекрасными лесами, чистыми морями, реками, озерами и чистым воздухом, которым полной грудью будут дышать следующие поколения украинский. А все, кто мешает этому — от преступников к государственным служащим, которые прикрывают, должны созерцать чистое украинское небо через решетку", — подчеркнул президент.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ноябре в ЕС объявили климатическую чрезвычайную ситуацию.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/suspilna-nebezpeka-ekologichnoyi-zlochinnosti-vimagaye-vid-d-67149
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