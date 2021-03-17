"У нас нет запасной Украины": Зеленский об экологических проблемах в стране

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Лиза Снисар
Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить борьбу с правонарушениями в сфере охраны окружающей природной среды. Об этом сообщает Офис президента в среду, 17 марта.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
В своем видеообращении президент отметил актуальность ухудшения качества воздуха, питьевой воды и продуктов в Украине. Также президент напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря и вырубки лесов.
По словам гаранта, население Украины и мира все больше ощущает последствия изменения климата и рост техногенной нагрузки на окружающую среду — процессы нерационального использования природных ресурсов, деградации лесов, водных бассейнов, сельскохозяйственных угодий, а также неэффективность системы обращения с бытовыми и промышленными отходами приобрели масштабный характер.
Также он напомнил о своих словах на Генеральной Ассамблее ООН о том, что мир не имеет запасной планеты.
Как ранее сообщали "Комментарии", в ноябре в ЕС объявили климатическую чрезвычайную ситуацию.
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