Трамп заблуждается: Зеленский объяснил, почему россияне так и не взяли Киев

Российская армия провалила попытку захватить Киев не из-за ошибки отдельного генерала, как ранее сказал президент США Трамп, а потому, что руководство РФ не учло готовность украинцев сопротивляться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Стивену Бартлетту для подкаста The Diary Of A CEO.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о российских военачальниках, Зеленский подчеркнул, что оккупанты смогли дойти до украинской столицы и захватить населенные пункты на подступах к ней. Однако удержать захваченные территории и одновременно продолжать наступление оказалось значительно сложнее.

По оценке главы государства, для захвата Киева российским войскам потребовалось бы около 300-400 тысяч военнослужащих – примерно вдвое больше сил, чем Москва могла задействовать для реализации своего плана.

"Когда вы взяли эти города на пути в Киев, вы должны оставить там войска, чтобы их удерживать", — объяснил Зеленский.

Таким образом, продвижение к столице требовало не только наступательных подразделений, но и значительных резервов для контроля над занятыми территориями.

Главной ошибкой Кремля президент назвал недооценку украинского сопротивления. По его словам, российские военные не ожидали, что местные жители будут активно противодействовать оккупации.

Зеленский рассказал, что украинцы поджигали российскую бронетехнику, когда та двигалась по улицам городов. Такое сопротивление, по его словам, стало серьезным потрясением для российских войск, рассчитывавших на быстрое продвижение.

Президент также предположил, что человек, отдавший приказ о наступлении, не до конца понимал, какие силы и ресурсы потребуются для захвата столицы.

Провал первоначального плана наступления на Киев показал, что численное преимущество само по себе не гарантирует успеха, если противник готов защищать свою территорию. Именно недооценка украинцев, по мнению Зеленского, стала ключевым просчетом российского командования.

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