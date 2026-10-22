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Трамп помиляється: Зеленський пояснив, чому росіяни так і не взяли Київ

Для окупації української столиці Москві знадобилося б до 400 тисяч військових, вважає президент

22 жовтня 2026, 12:57
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Кравцев Сергей

Російська армія провалила спробу захопити Київ не через помилку окремого генерала, як раніше сказав президент США Трамп, а тому, що керівництво РФ не врахувало готовність українців чинити опір. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлетту для подкасту The Diary Of A CEO.

Трамп помиляється: Зеленський пояснив, чому росіяни так і не взяли Київ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про російських воєначальників, Зеленський наголосив, що окупанти змогли дійти до української столиці та захопити населені пункти на підступах до неї. Однак утримати захоплені території та одночасно продовжувати наступ виявилося значно складніше.

За оцінкою глави держави, для захоплення Києва російським військам знадобилося б близько 300-400 тисяч військовослужбовців – приблизно вдвічі більше сил, ніж Москва могла задіяти для реалізації свого плану.

"Коли ви взяли ці міста на шляху до Києва, ви повинні залишити там війська, щоб їх утримувати", — пояснив Зеленський.

Таким чином, просування до столиці вимагало не лише наступальних підрозділів, а й значних резервів для контролю за зайнятими територіями.

Головною помилкою Кремля президент назвав недооцінку українського спротиву. За його словами, російські військові не очікували, що місцеві жителі активно протидіятимуть окупації.

Зеленський розповів, що українці підпалювали російську бронетехніку, коли та рухалася вулицями міст. Такий опір, за його словами, став серйозним потрясінням для російських військ, які розраховували на швидке просування.

Президент також припустив, що людина, яка віддала наказ про наступ, не до кінця розуміла, які сили та ресурси будуть потрібні для захоплення столиці.

Провал первісного плану наступу на Київ показав, що чисельна перевага сама по собі не гарантує успіху, якщо противник готовий захищати свою територію. Саме недооцінка українців, на думку Зеленського, стала ключовим прорахунком російського командування.

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