Топ 10 политических цитат 2022 года. От Владимира Зеленского до Бориса Джонсона

Британское издание I ndependent подготовило список лучших цитат 2022 года. Большинство цитат касается британской политической среды, однако в топ-10 также попали слова президента Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Independent.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бурные события 2022 года войдут в историю вместе со словами, сказанными политическими деятелями. Вот топ 10 политических цитат 2022 года от британского издания I ndependent.

"Насколько я вижу, он попал в ловушку с тортом", — заявил 25 января министр Северной Ирландии Коннор Бернс, имея в виду скандал с Борисом Джонсоном. Политик был на вечеринке с 30 людьми, несмотря на запрет из-за пандемии. Вероятно, этот скандал и экономическая ситуация в стране стоили Джонсону кресла премьер-министра.

"Борьба здесь. Мне нужно оружие, а не эвакуация", — ответил 26 февраля Владимир Зеленский на предложение США по эвакуации.

"Живые изгороди пригорода — это ограждения свободных людей", — сказал 23 марта консерватор Оливер Дауден, выступая на весенней конференции консерваторов. Такое удивительное сравнение высмеивала британская пресса.

"Атака легкой бригады", — высмеивал политиков 6 июля Кир Стармер. Атака легкой бригады – это неудачная военная операция британцев под Балаклавой в Крыму. Стармер таким образом высмеял политиков, до сих пор поддерживавших Джонсона.

"Выйти из инфляции взаймы — это не план, это сказка", — критикует 4 июля Лиз Трасс Риши Сунак во время дебатов за кресло премьер-министра Великобритании.

"Я готова удариться о землю с первого дня", — написала Лиз Трасс, 20 июля, однако быстро удалила и сменила твит, допустив ошибку. В новом сообщении Трасс написала "я готова начать работу с первого дня".

"Hasta la vista, baby", — последние слова Бориса Джонсона в должности премьер-министра в Палате общин 20 июля.

"Трудно идентифицировать. Возможно, это несовершеннолетние королевские особы", — сказал ведущий Питер Овертон, не узнав Лиз Трасс и ее муж, прибывших на похороны королевы 19 сентября.

"Снова? О, дорогая", — произнес король Чарльз в очередной раз встречая Лиз Трасс.

"Премьер-министр не под столом" , — сказала лидер Палаты общин Пенни Мордаунт 17 октября оправдывая отсутствие Лиз Трасс.

Таким образом, слова Зеленского оказались единственными из-за пределов Великобритании, которые попали в топ политических цитат в английской среде.

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