Топ 10 политических цитат 2022 года. От Владимира Зеленского до Бориса Джонсона

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Slava Kot
Британское издание I ndependent подготовило список лучших цитат 2022 года. Большинство цитат касается британской политической среды, однако в топ-10 также попали слова президента Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Independent.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Бурные события 2022 года войдут в историю вместе со словами, сказанными политическими деятелями. Вот топ 10 политических цитат 2022 года от британского издания I ndependent.
"Насколько я вижу, он попал в ловушку с тортом", — заявил 25 января министр Северной Ирландии Коннор Бернс, имея в виду скандал с Борисом Джонсоном. Политик был на вечеринке с 30 людьми, несмотря на запрет из-за пандемии. Вероятно, этот скандал и экономическая ситуация в стране стоили Джонсону кресла премьер-министра.
"Живые изгороди пригорода — это ограждения свободных людей", — сказал 23 марта консерватор Оливер Дауден, выступая на весенней конференции консерваторов. Такое удивительное сравнение высмеивала британская пресса.
"Выйти из инфляции взаймы — это не план, это сказка", — критикует 4 июля Лиз Трасс Риши Сунак во время дебатов за кресло премьер-министра Великобритании.
"Hasta la vista, baby", — последние слова Бориса Джонсона в должности премьер-министра в Палате общин 20 июля.
"Снова? О, дорогая", — произнес король Чарльз в очередной раз встречая Лиз Трасс.
Таким образом, слова Зеленского оказались единственными из-за пределов Великобритании, которые попали в топ политических цитат в английской среде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о высказывании Залужного, которое сообщило, что нужно делать с россиянами.
Также "Комментарии" писали о 10 странах ЕС, граждане которых меньше всего поддерживают Украину.
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