logo

BTC/USD

16686.93

ETH/USD

1179.43

LTC/USD

64.05

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Топ 10 политических цитат 2022 года. От Владимира Зеленского до Бориса Джонсона
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ 10 политических цитат 2022 года. От Владимира Зеленского до Бориса Джонсона

Слова Владимира Зеленского попали в топ 10 политических цитат 2022 года в британской среде.

сегодня, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Британское издание I ndependent подготовило список лучших цитат 2022 года. Большинство цитат касается британской политической среды, однако в топ-10 также попали слова президента Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Independent.

Топ 10 политических цитат 2022 года. От Владимира Зеленского до Бориса Джонсона

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бурные события 2022 года войдут в историю вместе со словами, сказанными политическими деятелями. Вот топ 10 политических цитат 2022 года от британского издания I ndependent.

"Насколько я вижу, он попал в ловушку с тортом", — заявил 25 января министр Северной Ирландии Коннор Бернс, имея в виду скандал с Борисом Джонсоном. Политик был на вечеринке с 30 людьми, несмотря на запрет из-за пандемии. Вероятно, этот скандал и экономическая ситуация в стране стоили Джонсону кресла премьер-министра.

"Борьба здесь. Мне нужно оружие, а не эвакуация", — ответил 26 февраля Владимир Зеленский на предложение США по эвакуации.

"Живые изгороди пригорода — это ограждения свободных людей", — сказал 23 марта консерватор Оливер Дауден, выступая на весенней конференции консерваторов. Такое удивительное сравнение высмеивала британская пресса.

"Атака легкой бригады", — высмеивал политиков 6 июля Кир Стармер. Атака легкой бригады – это неудачная военная операция британцев под Балаклавой в Крыму. Стармер таким образом высмеял политиков, до сих пор поддерживавших Джонсона.

"Выйти из инфляции взаймы — это не план, это сказка", — критикует 4 июля Лиз Трасс Риши Сунак во время дебатов за кресло премьер-министра Великобритании.

"Я готова удариться о землю с первого дня", — написала Лиз Трасс, 20 июля, однако быстро удалила и сменила твит, допустив ошибку. В новом сообщении Трасс написала "я готова начать работу с первого дня".

"Hasta la vista, baby", — последние слова Бориса Джонсона в должности премьер-министра в Палате общин 20 июля.

"Трудно идентифицировать. Возможно, это несовершеннолетние королевские особы", — сказал ведущий Питер Овертон, не узнав Лиз Трасс и ее муж, прибывших на похороны королевы 19 сентября.

"Снова? О, дорогая", — произнес король Чарльз в очередной раз встречая Лиз Трасс.

"Премьер-министр не под столом" , — сказала лидер Палаты общин Пенни Мордаунт 17 октября оправдывая отсутствие Лиз Трасс.

Таким образом, слова Зеленского оказались единственными из-за пределов Великобритании, которые попали в топ политических цитат в английской среде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о высказывании Залужного, которое сообщило, что нужно делать с россиянами.

Также "Комментарии" писали о 10 странах ЕС, граждане которых меньше всего поддерживают Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/voices/top-10-political-quotations-keir-starmer-liz-truss-b2246473.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!