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Территориальные компромиссы с Россией: Зеленский сделал заявление

Президент Украины подчеркнул, что украинский народ борется за выживание, и западное оружие - это единственное, что приблизит мир

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Никаких торгов территориями в рамках обсуждения потенциального мирного соглашения с Россией быть не может и не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "BBC" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Территориальные компромиссы с Россией: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства высказал мнение, что, если Украина откажется от части своих территорий, ради скорейшего наступления мира, то тем самым она покажет России, что та спустя некоторое время, набравшись сил может "продолжать возвращаться", то есть, вновь нападать на Украину.


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Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день есть только один путь, которые приближает мир в Украине – это увеличение поставок западного оружия.                                                                                                                                                                                                                                  

По словам президента, Украина выбрала направление движения в Европу как экономически, так и ценностно. "Мы выбрали этот путь", — сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией, и тем более с Путиным, к которому нет никакого доверия.

"Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство. Дело не в самом компромиссе. Чего бы нам этого бояться? Каждый день у нас есть миллионы компромиссов в жизни. Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", — подчеркнул глава украинского государства.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-64662184
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Обсуждения

Гість

сегодня, 08:24

Якого світу???? МИРУ!!!!! читаєш ці статті і в кожній якась нісенітниця. Ганьба! ЯК можуть журналісти не володіти державною мовою і нести ці переклади з російської людям???!!

Володимир

сегодня, 08:15

"Настання світу"? Дебіли, бл...;

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