"Суспільне" сообщило примет ли участие Зеленский в саммите лидеров G20

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите лидеров G20, который планируется провести 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского национального вещателя "Суспільне".



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

О присутствии президента Украины на саммите лидеров "Большой двадцатки" сообщил спикер президента Сергей Никифоров, заявивший, что вероятно Владимир Зеленский будет на встрече в онлайн формате.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", — спикер президента Сергей Никифоров.

Ранее Зеленский сообщал, что не будет присутствовать на саммите G20, ведь его может посетить президент России Владимир Путин. Несмотря на это, посол Индонезии в РФ Хосе Таварес заявил, что его страна готова организовать встречу обоих президентов. Михаил Подоляк утверждал, что Владимир Зеленский может посетить саммит "Большой двадцатки" лично.

Портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении об ожиданиях хороших новостей по поставкам для Украины противовоздушных и противокорабельных систем обороны. А министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли первые два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые украинские власти ожидали более шести месяцев.

Также "Комментарии" писали о возможных переговорах между Украиной и Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры нужны обоим государствам, но подчеркивает, что они должны состояться по условиям украинской власти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!