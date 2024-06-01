Суммы внушительные, но есть нюанс: Зеленский рассказал, что не так с помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский согласен с тем, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу". Медленной помощь от США очень тормозит готовность ВСУ эффективно отражать атаки агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский рассказал в интервью "The Guargian".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Из этой суммы, я считаю, на сегодня мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация", – высказался президент.

По его словам, Россия четко понимает сложившуюся ситуацию, что они делают с Харьковом и почему они идут на Север, чтобы растянуть фронт. Россияне знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия — как они отправляют своих на верную гибель.

"Они понимают, что те наши войска, которые стоят на Востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью восток нашего государства — надо растянуть наши силы. Если бы пришло достаточно, мы бы укомплектовали бригады, мы бы не забирали наши силы с Донбасса, и могли бы отвечать дальнобойностью на Харьковщине", – рассказал президент.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что для Украины не приемлем сценарий по замораживанию войны. Ведь все, что является замороженным конфликтом, является войной – медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами, заявил президент.

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