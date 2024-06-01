Суммы внушительные, но есть нюанс: Зеленский рассказал, что не так с помощь США

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский согласен с тем, что сумма, выделенная Конгрессом США, большая, и укомплектовать бригады "просто и быстро", но "этой скорости не хватает Западу". Медленной помощь от США очень тормозит готовность ВСУ эффективно отражать атаки агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский рассказал в интервью "The Guargian".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, Россия четко понимает сложившуюся ситуацию, что они делают с Харьковом и почему они идут на Север, чтобы растянуть фронт. Россияне знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия — как они отправляют своих на верную гибель.
Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что для Украины не приемлем сценарий по замораживанию войны. Ведь все, что является замороженным конфликтом, является войной – медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами, заявил президент.
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Ігор
сегодня, 16:05
Тактика пропаганди імені Геббельса: раз на тиждень запрошують якесь західне видання для інтерв'ю-джинси і потім розіб'ють це інтерв'ю на маленькі шматочки і цілий тиждень їх цитують. Таку тактику застосовували у нацистській Германії. Але коштує це чимало тому і верещать що їм мало тих грошей які пхають сюди власники війни.