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Стало известно, в каких условиях учатся дети Зеленского (видео)

По словам собственницы учебного заведения, дочь и сын президента “не могут себе позволить полноценно быть детьми"

сегодня, 10:25
Автор:

Елена Волкова

Зоя Литвин — владелица элитной Новопечерской школы, куда ходят дети президента Украины Владимира Зеленского — рассказала, в каких условиях учатся Александра и Кирилл. Об этом Литвин рассказала в программе "Світське життя".

Стало известно, в каких условиях учатся дети Зеленского (видео)

По словам собственницы учебного заведения, дочь и сын президента “не могут себе позволить полноценно быть детьми и забыть одеть галстук в школу, опоздать”. Литвин говорит, что они это ощущают как давление. Также она рассказала о том, что учеников они отбирают, согласно ценностям и принципам их семей. И публичности и звездности детей в учебном процессе они не чувствуют.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, что они с женой хотят обустроить "свое личное семейное гнездышко". Поэтому  государственную дачу на территории резиденции "Конча-Заспа" он воспринимает исключительно как отель, а не дом. Об этом президент Украины рассказал в интервью европейскому изданию Politico Europe.


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