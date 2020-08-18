Стало известно, сколько стоят президентские полеты Зеленского

Государственное управление делами с начала августа заплатило авиакомпании "Украина" более миллиона гривен за перелеты президента Владимира Зеленского в пределах страны. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на данные Единого веб-портала использования публичных средств.

Известно, что Зеленский в этом месяце пять раз пользовался услугами государственной авиакомпании, а самый дорогой полет обошелся в 547 727,47 грн. Еще одно путешествие обошлось бюджету 286 981,93 грн. Остальные - 210 тыс. грн, 162 тыс. грн и 47 тыс. грн. А общая сумма полетов по неуказанным маршрутам составляет 1 млн 254 тыс. 404,71 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы правительства насчет того, что с 1 января 2021 года минимальная зарплата будет составлять не менее 6000 гривен, а в июле повысится до 6500. По словам Зеленского, уже с 1 сентября этого года минималка в Украине будет составлять около 5000 грн (сейчас - 4723 грн), что станет возможным после голосования нардепов. По словам президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы бюджетников: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минималке.

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