Стало известно, сколько миллионов из госбюджета потратили на дачу Зеленского в Конча-Заспе

Из государственного бюджета Украины на дачу в Конча-Заспе, куда недавно перебрался президент Владимир Зеленский, в прошлом году предусмотрели более 3,4 млн грн. Такую же сумму украинским налогоплательщикам придется обеспечить в этом году. Такую информацию сообщил Офис президента в ответ на запрос народного депутата Владимира Арьева. Документ нардеп обнародовал на своей странице в Facebook 12 августа.

В документе говорится, что в целом из бюджетных средств в 2019 году использовали 3 402,2 тыс. грн на государственную дачу в Конча-Заспе. А на этот год предусмотрены бюджетные ассигнования суммой 3 429,7 тыс. грн.

Согласно документу, на Дом отдыха "Конча-Заспа" с июня прошлого года по июль текущего потратили на аварийно-восстановительные ремонтные работы 184 215,04 грн, на ремонтные работы системы противопожарной сигнализации - 109 956,85 грн, а на ремонт придомовых помещений, конструкций и сооружений - 1 005 001,10 грн.



Как сообщал портал "Комментарии" ранее, президента Зеленского вновь поймали на нарушении закона.

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