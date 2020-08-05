Мендель собралась в суд из-за “беременности” от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассматривает вариант обращения в суд из-за слухов о ее беременности от Владимира Зеленского. Как рассказал в интервью “Радио Свобода” антикризисный советник председателя ОП Михаил Подоляк, он посоветовал Мендель подать иск в отношении политика Геннадия Балашова, который якобы и сделал громкое заявление насчет Зеленского и Мендель.

"Есть форма, которую я хотел, чтобы мы ввели. Я ей (Мендель, - ред.) это советовал, и мы еще думаем об этом - прямой иск об унижении чести и достоинства (что очевидно) и нарушении всех моральных норм, какие только возможны. Именно к первоисточнику. И пусть потом он в суде доказывает, что это не он все придумал", - говорит Подоляк.

Советник считает, что это должен быть иск на “астрономическую сумму”, а деньги от выигрыша необходимо зачислить на нужды детдома.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента прокомментировали очередные слухи про якобы отношения Владимира Зеленского со своим пресс-секретарем Юлией Мендель, подогретые переездом семьи президента на дачу в Конча-Заспу. Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что данное событие никак не связано с проблемами в семье Зеленских.

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