Стало известно, кто получил полномочия уволенного Трофимова

Кирилл Тимошенко рассказал, что получил полномочия уволенного сегодня, 4 ноября Сергея Трофимова. Об этом сообщает "Украинская правда".

ФОТО: LIGA.NET

"Да, это правда. Я теперь занимаюсь региональной политикой в Офисе согласно новому распределению работы заместителей председателя ОПУ", — заявил Тимошенко.

Известно, что Кириллу Тимошенко 31 год. Он — сын Днепропетровского депутата от партии "Укроп" Владлена Тимошенко. По образованию — юрист. Работал представителем СМИ в спортивной сфере на одном из украинских телеканалов. До назначения на должность заместителя главы ОП, на предыдущей должности Тимошенко состоял с 21 мая прошлого года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова. Об этом свидетельствуют указы президента Владимира Зеленского на сайте Президента, опубликованные сегодня. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что означает это решение Зеленского и стоит ли ожидать переформатирования Офиса Президента.

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