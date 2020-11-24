Стало известно как пройдет первый этап вакцинации украинцев (Видео)

На своей странице в фейсбуке Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал о первом этапе вакцинации граждан Украины.

Фото: РБК

Гарант страны заявил, что на первом этапе Украина планирует получить 1 миллион 200 тысяч доз. Сначала прививки против COVID-19 будут делать медицинским работникам, военнослужащим, учителям, людям пожилого и преклонного возраста.

Также президент сообщил, что власти Украины делают все, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной: увеличивают количество ежедневных тестов, контролируют количество мест и кислорода, следят за соблюдением карантинных мероприятий.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не ранее конца весны — начала лета будущего года. Поставка вакцины будет осуществляться благодаря международной программе COVAX. По программе Украина поэтапно получит 8 миллионов доз вакцины против коронавируса от американского производителя Moderna. Этот препарат показал на испытаниях 95% эффективности.





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