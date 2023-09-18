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"Стал в одну строчку с раком": Зеленский жестко высказался о Путине

Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина со смертельной болезнью – раком.

сегодня, 14:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент Владимир Путин, по мнению Владимира Зеленского, "стал в одну строчку с раком, ВИЧ, Covid". Такое заявление он сделал в интервью порталу СВЅ .

"Стал в одну строчку с раком": Зеленский жестко высказался о Путине

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Путин стал в одну строчку с раком, ВИЧ, Covid. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать", – заявил президент.


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Также Владимир Зеленский отметил, что у России есть мощные соседи – страны мира, которые должны ограничить действия Путина.

"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны ему просто сказать, что твои шаги – ведут к Третьей мировой войне. И виноватым в третьей мировой войне будешь только ты – один человек, одна болезнь", – подчеркнул Зеленский.

Следовательно, президент Зеленский призвал мир максимально противостоять Путину.

"Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте Covid, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где Covid, и где Путин", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заинтриговал новым заявлением . Глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью "CBS" заявил, что ему уже точно известен участок фронта, где украинские войска мощно прорвут оборону россиян. Он признал, что украинцы должны выполнить непростую задачу, учитывая, что только на востоке Украины находятся 200 тысяч захватчиков.

Отметим, что контрнаступление ВСУ началось в начале июня – силы обороны Украины с начала наступления в основном направлении, южном, уже уволили 260 кв. км территории.



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