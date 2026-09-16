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Списки на стол: Зеленский озвучил жесткое условие прекращения ударов по энергетике РФ

Никакого оружия против энергосистем: Владимир Зеленский назвал критерии для взаимной инфраструктурной тишины

16 сентября 2026, 17:01
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Недилько Ксения

Официальный Киев готов обсуждать инициативы партнеров по защите критической инфраструктуры, однако требует от Москвы полной прозрачности и встречных шагов. Вопрос о потенциальном отказе от трансграничных ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии получил огласку после визита американской делегации в украинскую столицу.

Списки на стол: Зеленский озвучил жесткое условие прекращения ударов по энергетике РФ

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В разговоре с журналистами CBS News Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Белый дом ищет пути стабилизации ситуации в энергетической сфере обоих государств.

"Соответствующую инициативу во время визита в Киев озвучили спецпосланники президента США, – отметил украинский лидер, раскрывая дипломатические заслуги встречи. Очерчивая железобетонную позицию Украины по этому компромиссу, глава государства подчеркнул: — Россия должна четко очертить перечень объектов, которые она предлагает не атаковать при прекращении ударов по энергетике. Пусть положат эти данные на стол".

Кроме предоставления документальных списков, украинская сторона выдвигает комплексные требования, которые должны исключить любые скрытые манипуляции со стороны агрессора. Энергетическая безопасность, по словам Президента, должна сопровождаться более широкими экономическими гарантиями.

"Энергетическое перемирие должно предусматривать полное отсутствие ударов по энергосистеме каким-либо оружием, — безальтернативно заявил Владимир Зеленский, исключая возможность частичных или гибридных ограничений. Детализуя пакет условий, глава государства подытожил: — Также обязательным критерием является прекращение блокады аграрного экспорта Украины".

Сейчас когда российские ракеты и дроны ежедневно угрожают украинскому тылу, эксперты называют реализацию такого плана маловероятной без действенных механизмов международного контроля. Однако публичное заявление Зеленского демонстрирует союзникам, что Украина готова к конструктивному диалогу исключительно на основе взаимной выгоды и строгого паритета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине разгорается острая политическая дискуссия вокруг подготовки страны к грядущим холодам и финансовому давлению на предпринимателей в условиях войны.



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