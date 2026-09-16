Списки на стіл: Зеленський озвучив жорстку умову для припинення ударів по енергетиці РФ

Офіційний Київ готовий обговорювати безпекові ініціативи партнерів щодо захисту критичної інфраструктури, проте вимагає від Москви повної прозорості та зустрічних кроків. Питання про потенційну відмову від транскордонних ударів по об'єктах генерації та розподілу електроенергії набуло розголосу після візиту американської делегації до української столиці.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У розмові з журналістами CBS News Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Білий дім шукає шляхи стабілізації ситуації в енергетичній сфері обох держав.

"Відповідну ініціативу під час візиту до Києва озвучили спецпосланці президента США, — зазначив український лідер, розкриваючи дипломатичні залаштунки зустрічі. Окреслюючи залізобетонну позицію України щодо цього компромісу, глава держави наголосив: — Росія повинна чітко окреслити перелік об'єктів, які вона пропонує не атакувати в разі припинення ударів по енергетиці. Нехай покладуть ці дані на стіл".

Окрім надання документальних списків, українська сторона висуває комплексні вимоги, які мають унеможливити будь-які приховані маніпуляції з боку агресора. Енергетична безпека, за словами Президента, має супроводжуватися ширшими економічними гарантіями.

"Енергетичне перемир'я має передбачати повну відсутність ударів по енергосистемі будь-якою зброєю, — безальтернативно заявив Володимир Зеленський, відкидаючи можливість часткових чи гібридних обмежень. Деталізуючи пакет умов, глава держави підсумував: — Також обов'язковим критерієм є припинення блокади аграрного експорту України".

Зараз, коли російські ракети та дрони щодня загрожують українському тилу, експерти називають реалізацію такого плану маловірогідною без дієвих механізмів міжнародного контролю. Проте публічна заява Зеленського демонструє союзникам, що Україна готова до конструктивного діалогу виключно на засадах взаємної вигоди та суворого паритету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні розгорається гостра політична дискусія навколо підготовки країни до прийдешніх холодів та фінансового тиску на підприємців в умовах війни.