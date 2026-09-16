Списки на стіл: Зеленський озвучив жорстку умову для припинення ударів по енергетиці РФ

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Недилько Ксения
Офіційний Київ готовий обговорювати безпекові ініціативи партнерів щодо захисту критичної інфраструктури, проте вимагає від Москви повної прозорості та зустрічних кроків. Питання про потенційну відмову від транскордонних ударів по об'єктах генерації та розподілу електроенергії набуло розголосу після візиту американської делегації до української столиці.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
У розмові з журналістами CBS News Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Білий дім шукає шляхи стабілізації ситуації в енергетичній сфері обох держав.
Окрім надання документальних списків, українська сторона висуває комплексні вимоги, які мають унеможливити будь-які приховані маніпуляції з боку агресора. Енергетична безпека, за словами Президента, має супроводжуватися ширшими економічними гарантіями.
Зараз, коли російські ракети та дрони щодня загрожують українському тилу, експерти називають реалізацію такого плану маловірогідною без дієвих механізмів міжнародного контролю. Проте публічна заява Зеленського демонструє союзникам, що Україна готова до конструктивного діалогу виключно на засадах взаємної вигоди та суворого паритету.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні розгорається гостра політична дискусія навколо підготовки країни до прийдешніх холодів та фінансового тиску на підприємців в умовах війни.