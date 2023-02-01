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СМИ: Зеленский может встретиться с Байденом

Президент Украины представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине

сегодня, 10:35 comments2351
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля может совершить визит в Польшу, где встретиться с американским и польским лидерами Джо Байденом и Анджеем Дудой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на польское издание "Dziennik Gazeta Prawna".

СМИ: Зеленский может встретиться с Байденом

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

По неофициальной информации, встреча может состояться в конце февраля примерно на годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину. Пока для визита рассматриваются два города – Варшава и Жешув.

"Президент Украины представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине", — сообщает издание, ссылаясь на дипломатические источники в Украине.

Польские журналисты обращают внимание, что мирный план, который должны утвердить в Польше может включать в себя 10 пунктов, о которых уже раньше говорил Владимир Зеленский. Ключевыми пунктами станет создание международного трибунала для российских военных преступников, а также гарантии безопасности для Украины от стран-союзников. Это позволит создать надежный фундамент в дальнейшем для безопасности украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сроки решающих боев за Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в своем очередном вечернем обращении в последний день января президент Украины подчеркнул, что проигрыш России в войне против нашей страны сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир. Владимир Зеленский традиционно призвал партнеров усилить антироссийские санкции и военную поддержку Украины. Как оцениваете подобные обращения и влияние санкций на экономику страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8650550,dyplomacja-bron-dla-ukrainy-wojna-przyjazd-zelenskiego-bidena.html
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