Сколько украинцев сегодня доверяют президенту Зеленскому: появились результаты нового опроса

В нашей стране, после того, как началась полномасштабная российская война, наблюдают эффект "объединения вокруг флага". Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как утверждают специалисты, уровень доверия к государственным органам, особенно президенту — существенно вырос.

Сейчас 73% респондентов доверяют президенту (не доверяют – 21%), 54% говорят о доверии Правительству (не доверяют – 38%), 49% выражают доверие региональным администрациям (не доверяют 34%), 51% доверяют представителям местных властей. – 38%);

“Общественным организациям доверяют 50%, не доверяют – 31%. Хотя баланс доверия-недоверия является положительным, однако существенная доля не доверяющих вызывает определенную обеспокоенность”, — отмечают специалисты Киевского международного института социологии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сколько украинцев считает, что РФ может еще много лет вести войну против Украины . Почти половина участвовавших в опросе украинцев уверены, что Россия еще много лет может вести войну, имея значительный запас ресурсов.

Социологи отмечают, что сейчас больше украинцев считают, что РФ может много лет вести войну. Так, по сравнению с февралем 2023 года с 22% до 49% увеличилось количество тех, кто верит, что страна-агрессор все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. С 67% до 43% уменьшилось количество тех, кто, напротив, придерживается мнения, что РФ исчерпывает свои ресурсы и вскоре война может завершиться победоносным для Украины концом.

При этом даже среди тех, кто считает, что у РФ есть значительные ресурсы для длительной войны, подавляющее большинство (73%) выступают против любых территориальных уступок России. Но 21% поддерживают идею, чтобы отдать украинские территории в обмен на мир.

