Сколько территории Украины находится в оккупации: Зеленский озвучил обновленные данные

Сейчас 26% территории Украины находятся под российской оккупацией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "Rai1" сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили", — заявил глава украинского государства.

При этом президент добавил, что Украине удалось объединить мировых лидеров, поэтому украинцы не одни.

"Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров",- сказал глава украинского государства.

Владимир Зеленский рассказал, что первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину были очень разными.

По словам лидера украинцев, первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. Все из-за того, что у украинцев не было другого выбора.

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