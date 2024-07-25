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Си Цзиньпин дал обещание Зеленскому по поводу войны: придерживается ли его Китай

Китай уверяет Владимира Зеленского, что придерживается обещания Си Цзиньпина и не поставляет оружие России.

сегодня, 08:27
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подтверждении того, что Китай не будет поставлять оружие России. По словам президента, ранее ему такое обещание дал лидер КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин дал обещание Зеленскому по поводу войны: придерживается ли его Китай

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о результатах встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с главой МИД КНР Ван И. По словам Зеленского, во время разговора китайская сторона указала на "четкий сигнал", что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, президент рассказал, что китайский лидер Си Цзиньпин сдерживает обещание и не экспортирует оружие в Россию.

"А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин, – что Китай не будет поставлять оружие России. Подробный доклад министра я ожидаю по возвращении в Украину", — сказал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский в июне принял участие в конференции "Диалог Шангри-Ла" и во время разговора с журналистами рассказал, что в последний раз говорил с лидером Китая Си Цзиньпином в прошлом году. По словам Зеленского, Китай пообещал, что "не будет поддерживать Россию оружием". Тогда президент также подчеркнул, что существуют разные сигналы разведок, указывающие, что некоторые товары военного характера все же попадают на российский рынок.

По данным американской разведки, Китай поставляет в Россию 70% станков и 90% микросхем от общего импорта РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Дмитрия Кулебы о готовности Украины к мирным переговорам с Россией, прозвучавшем во время визита украинского министра в Китай.

Также "Комментарии" писали, что в США прокомментировали визит Кулебы в Китай.



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