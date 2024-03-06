Российские оккупанты атаковали Одессу во время визита Зеленского: что известно

Сегодня российские оккупанты атаковали Одессу. Греческое издание Protothema сообщает, что враг ударил баллистикой в 150 метрах от локации, где президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

СМИ: РФ нанесла ракетный удар по Одессе во время визита премьера Греции

"Мы все в порядке. Мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт"", — сообщил министр Ставрос Папаставру, входящий в состав греческой делегации

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Одессе погибли и ранены в результате атаки по городу.

“Мы видели сегодня этот удар. Им безразлично, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, все детали не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, ранены", — сказал глава государства во время пресс-конференции вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Отметим, что взрыв прогремел в среду бела дня, когда греческая делегация уже была в Одессе. Местные телеграмма-каналы опубликовали, что одесситы заметили кортеж в центре. Официально украинские власти это пока не комментировали.

Во время встречи премьер Мицотакис подтвердил свою позицию, заявив, что Греция продолжит оказывать поддержку Украине, не ослабляя при этом собственную обороноспособность. Это жест солидарности и преданности.

Напомним, что в ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обрушилась часть многоэтажки: погиб один человек, семеро получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил с решительным осуждением недавней атаки Одессы. Обстрел, ставший причиной потери 12 жизней, среди которых пятеро были маленькими детьми, вызвало волну негодования.