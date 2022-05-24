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Россияне устроили "бойню": Зеленский рассказал, почему ближайшие недели будут очень сложными

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что ближайшие недели войны будут сложными

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты сейчас изо всех сил пытаются показать, что они не готовы уступать и уходить с ранее захваченных украинских территорий. Это хорошо видно по той обстановке, которая сегодня сложилась в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и, конечно же, на Донбассе. Где российские войска пытаются окапываться, где-то они контратакуют, где-то подтягивают резервы. Давление усиливается. Поэтому стоит ожидать, что ближайшие недели будут очень непростыми. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.          

Россияне устроили "бойню": Зеленский рассказал, почему ближайшие недели будут очень сложными

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Ближайшие недели войны будут сложными, и мы должны это осознавать", – отметил президент.

При этом он добавил, что выбора у украинцев нет и пока есть возможность, нужно сражаться за то, чтобы освободить свою землю и своих людей, которые сегодня в оккупации. Российские захватчики хотят забрать не только территории, но и право на существование украинцев.

Владимир Зеленский отметил, самая сложная ситуация, конечно же, на Донбассе, где оккупанты наступают очень массированно. Там они устроили настоящую "бойню". Самые ожесточенные бои и обстрелы идут вблизи Бахмута, Попасной, Северодонецка. Российские войска просто стирают Донбасс с лица земли.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Зеленский назвал санкции, которые еще не ввел мир и которые могут остановить Россию.

Также издание "Комментарии" сообщало – враг не отказался от своих планов преодолеть Северский Донец, но у ВСУ свое виденье на этот счет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=36_Vj3N3oIk
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