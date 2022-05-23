Зеленский назвал санкции, которые еще не ввел мир и которые могут остановить Россию

До сих пор мир так и не ввел те санкции, которые могут заставить Россию прекратить свою войну не только против Украины. есть санкции, которые могут заставить Путина и его режим хорошо подумать, прежде, чем пойти на применение химического, биологического или даже ядерного оружия против всего мира. Как передает портал "Комментарии", об этом, выступая на открытии Всемирного экономического форума в Давосе в Швейцарии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, до тех пор, пока мир отказывается от самых жестких санкций в отношении России у российского руководства остается уверенность, что удастся избежать наказаний за свои преступления.

По словам Зеленского, наказание России должно стать показательным. Каждый, кто вынашивает планы пойти войной на соседа, посмотрев на Россию, должен увидеть, к чему это может привести. Но настоящих жестких санкций против РФ до сих пор так никто и не ввел. Речь идет о полном эмбарго на российскую нефть, о полном отключении всех российских банков от международной финансовой системы, без каких-либо исключений. Также мир должен пойти на то, чтобы ввести полный отказ от российского ІТ-сектора. Ну и, в конце концов, должна быть полностью отставлена торговля со страной-агрессором.

Владимир Зеленский высказал уверенность, что такие санкции смогут гарантировать мир на десятилетия вперед. При этом глава украинского государства подчеркнул, введя такие санкции мир может доказать, что ценности имеют для него значение.

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