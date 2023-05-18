Россияне усилили обстрелы: Зеленский снова обратился к западным союзникам

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию из-за активизации российских обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в вечернем видеообращении.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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Владимир Зеленский также рассказал, что сегодня провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам для укрепления обороны Украины и ее международных позиций.
Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – подставили Путина: в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в госизмене.
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