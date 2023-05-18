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Россияне усилили обстрелы: Зеленский снова обратился к западным союзникам

Президент отметил необходимость консолидации мира для увеличения давления на Россию

сегодня, 07:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию из-за активизации российских обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

Россияне усилили обстрелы: Зеленский снова обратился к западным союзникам

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента


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"Очередные обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса – все это снова и снова доказывает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию, еще больше силы для наших воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов, еще больше поддержки для наших людей, чтобы спасать жизни и возвращать безопасность для наших городов и сел", — заявил украинский лидер.

Владимир Зеленский также рассказал, что сегодня провел несколько подготовительных совещаний по новым шагам для укрепления обороны Украины и ее международных позиций.   

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – подставили Путина: в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в госизмене.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6260
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