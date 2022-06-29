Россия зашла слишком далеко: Зеленский предупредил НАТО, что теперь осталось только 2 пути

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подошел тот этап, когда НАТО оказался перед двумя путями. Первый путь – это неотложная достаточная для победы помощь Украине. Второй путь – это отложенная война России и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения к странам-членам НАТО во время саммита в Мадриде.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства сделал акцент на том, что страны Североатлантического Альянса должны найти возможность пересмотреть понимание Восточного фланга, а также найти Украине место в общем пространстве безопасности. Всё это должны сделать, ради того, чтобы был установлен мир.

Владимир Зеленский призвал все члены НАТО обратить внимание на позицию тех стран, которые есть в блоке и есть соседями Украины. Все они выступают за членство Украины в НАТО, что не есть случайностью, это закономерность, потому что эти страны хотят безопасности в этом регионе.

Президент сравнил политику открытых дверей НАТО со старыми турникетами в киевского метро. Он заявил, что, когда смотришь издалека, то эти турникеты открыты, но, когда ты подходишь к ним, то ты не пройдёшь, они перед тобой закрываются, пока ты не заплатишь.

"Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно? Я могу сказать, что НАМ нужно: нам нужны гарантии безопасности и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", — добавил президент.

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