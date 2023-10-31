Режим Путина не способен вести войну против Украины: Зеленский указал на важный сигнал

Сначала мятеж ЧВК "Вагнера" во главе с Пригожиным, а затем и погром в Махачкале являются свидетельством того, что путинский режим не способен вести войну против Украины стратегически. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время своего традиционного обращения к украинцам озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, россияне сегодня бросили огромные силы, чтобы удержать захваченное ранее в Украине, но при этом погрязли в таком уровне ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год российское руководство не может удержать под контролем события внутри своей страны. Сначала "вагнеровцы" идут на Москву и в многомиллионной стране никто не способен остановить мятеж. Теперь мы видим, что в Дагестане власть показала, что она не способна выступить против разъярённой толпы.

По словам Зеленского, всё это свидетельствует о том, что Россия действительно еще может вести боевые действия и иногда усиливать свое давление на фронте, но стратегически она не способна выстоять в этом противостоянии.

Владимир Зеленский снова обратился к западным партнёрам, подчеркнув, что в это сложное время всем вместе нужно быть крепкими и едиными, а также делать всё возможное чтобы выстоять в борьбе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в аэропорту Махачкалы (Дагестан) вечером 29 октября вспыхнули антисемитские протесты и погромы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё происходящее – это часть распространенной в россии культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным ТВ, экспертами и властью. В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что из-за погрома в Махачкале путинскому режиму, похоже, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем. А также убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности (несмотря на свои усилия представить рф как религиозно толерантную страну). Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".



